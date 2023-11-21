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Глебов о 8:0 с Кубой: «Уровень сопротивления с Камеруном был выше. И матч был поинтереснее»

Глебов о 8:0 с Кубой: «Уровень сопротивления с Камеруном был выше. И матч был поинтереснее»

«Не стал бы называть этот матч лучшим после отстранения сборной России. Матч с Камеруном был лучше, там был соперник другого уровня.

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