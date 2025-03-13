МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Американцы могут предъявить Украине новые претензии. Оказалось, что с коррупцией там даже не пытались бороться, а выделенные на это Вашингтоном деньги шли совсем на другое.
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