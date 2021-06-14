9 проблем бесплатной медицины в России

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяЗдоровье9 проблем бесплатной медицины в России По данным ФОМа, 52% россиян верят, что качественную медицинскую помощь можно получить даже бесплатно.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлекс МНаша медицина - издевательство над простым человеком! Я 42 года отчислял налоги, в том числе и на медицину, а что получил? Большую и глубокую жопу!!!Эдуард Николаевтак не только медицина все управление через анальное отверстиеОбозревательДа что вы всё наговариваете на врачей! Не без косяков,конечно, но я пока доволен. Полтора года инфаркт как , нормальное отношение у меня и к поликлинике и больничке и скорой и приходящим врачам. Единственное что меня раздражает -бумаги ,килограммами! Что не перестроятся?Елена Мамоновастолкнулись уже с бесплатной медициной...Галина СахароваИзвините, но это бредовая агитка за платную медицину.Чайка Свободнаябюджетникам не платят, вот специалисты и работают в платных клиниках, там бюрократии нет, т.к. з\п получают от нагрузки и платы пациентовКомментировать
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