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«Вы сами звоните мошеннику — и поэтому ему верите»: социолог объяснила, как работает новая схема обмана

«Вы сами звоните мошеннику — и поэтому ему верите»: социолог объяснила, как работает новая схема обмана

Не отвечать на незнакомые звонки или класть трубку в ответ на подозрительные вопросы — к этому мы уже привыкли.

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