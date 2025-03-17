Трамп: подписанные Байденом помилования не имеют юридической силы

Global Look Press/ Leigh Vogel - Pool via CNP/Consolidated News Photos Помилования бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена являются "недействительными и не имеющими юридической силы", так как были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись, заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии