РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Эти твари будут до последнего бить по России....😡о каком перемирии может идти речь? Может хватит подставлять под уда...Ушаков: Россия не...
  • Зоя Гольдштаб
    Крымчане!!Вся Россия Вас любит,уважает и поздравляет!!!!! УРА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ!!!!!День воссоединени...
  • Эльдар Алиев
    🙏🥳💐💐💐💐💐🇷🇺🙏День воссоединени...

Трамп: подписанные Байденом помилования не имеют юридической силы

Трамп: подписанные Байденом помилования не имеют юридической силы

Global Look Press/ Leigh Vogel - Pool via CNP/Consolidated News Photos Помилования бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена являются "недействительными и не имеющими юридической силы", так как были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись, заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх