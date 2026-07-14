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Туризм и География

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Элегантная охота за речным королем: как бомбарда меняет правила игры

Элегантная охота за речным королем: как бомбарда меняет правила игры

Признаюсь, моё знакомство с ловлей жереха долгое время напоминало игру в одни ворота. Я видела эти мощные всплески на дальней дистанции, эти знаменитые «котлы», но все мои попытки добросить туда хоть что-то съедобное разбивались о ветер и законы физики.

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