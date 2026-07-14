Элегантная охота за речным королем: как бомбарда меняет правила игры

Признаюсь, моё знакомство с ловлей жереха долгое время напоминало игру в одни ворота. Я видела эти мощные всплески на дальней дистанции, эти знаменитые «котлы», но все мои попытки добросить туда хоть что-то съедобное разбивались о ветер и законы физики.