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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайл Лаури оказался на паркете после обманного движения Тайриза Халибертона

Ветеран «Филадельфии» рухнул на паркет после обманного движения разыгрывающего «Индианы». «Сиксерс» победили в овертайме – 118:114.

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