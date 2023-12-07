Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 045 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Долхонова
    Лучше бы взялись за «испуганных», которые активизировались перед Новым Годом! У нас в городе концерт говорят будет Но...Карен Шахназаров ...
  • Татьяна Долхонова
    Правильно, зачем доходить до абсурда?Карен Шахназаров ...
  • Иван Щукин
    Как не хватает!? Да у нас, в России, этих "не заменимых специалистов" пруд пруди, куда не плюнь обязательно попадёшь ...Промышленность Ку...

В Новосибирске может закрыться благотворительное кафе "Добродомик"

В Новосибирске может закрыться благотворительное кафе "Добродомик"

Собственник продал помещение, которое арендует кафе, и попросил освободить его до 1 января.Благотворительное кафе "Добродомик", которое работает на улице Богдана Хмельницкого, 29, может закрыться уже к началу 2024 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх