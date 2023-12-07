В Новосибирске может закрыться благотворительное кафе "Добродомик"

Собственник продал помещение, которое арендует кафе, и попросил освободить его до 1 января.Благотворительное кафе "Добродомик", которое работает на улице Богдана Хмельницкого, 29, может закрыться уже к началу 2024 года.
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