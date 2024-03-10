Пидласа: Украина начала рассматривать план С из-за задержки западной помощи

Украина из-за задержки западной помощи начала рассматривать запасные варианты финансирования ВСУ. Об этом в интервью Financial Times заявила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.
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