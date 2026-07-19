Россиянам напомнили о возможности перерасчета выплат для некоторых пенсионеров

Юлия Майорова/ИЗВЕСТИЯ Право на перерасчет пенсионных выплат в России есть у работающих пенсионеров, а также у граждан, которые продолжали трудовую деятельность во время заморозки и уволились после ее завершения.
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