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Россиянам напомнили о возможности перерасчета выплат для некоторых пенсионеров

Россиянам напомнили о возможности перерасчета выплат для некоторых пенсионеров

Юлия Майорова/ИЗВЕСТИЯ Право на перерасчет пенсионных выплат в России есть у работающих пенсионеров, а также у граждан, которые продолжали трудовую деятельность во время заморозки и уволились после ее завершения.

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