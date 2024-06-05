Танкисты нанесли сокрушительный удар по "опорнику" ВСУ на авдеевском направлении

Скриншот видео Танкисты группировки войск "Центр" сосредоточенным огнем с закрытой огневой точки нанесли сокрушительный огневой удар по опорному пункту и подходящим резервам военнослужащих ВСУ и украинских националистов, сорвав ротацию боевиков на авдеевском направлении.
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