PNAS: диета способна продлить жизнь старых плодовых мушек

Исследователи из университета Коннектикута обнаружили, что сокращение калорийности рациона способствует увеличению продолжительности жизни у плодовых мушек (дрозофил), как у молодых, так и у старых особей.
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