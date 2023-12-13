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PNAS: диета способна продлить жизнь старых плодовых мушек

Исследователи из университета Коннектикута обнаружили, что сокращение калорийности рациона способствует увеличению продолжительности жизни у плодовых мушек (дрозофил), как у молодых, так и у старых особей.

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