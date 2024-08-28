Двоих узловчан будут судить за убийство в 2007 году

В ночь с 1 на 2 октября 2007 года двое пьяных узловчан избили 31-летнего земляка в лесополосе. Знакомого избили без причины в присутствии шестерых свидетелей, с которыми несколько дней до этого распивали различные алкогольные напитки.
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