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The Eurasia Daily news agency

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Opinion: The Ukrainian Armed Forces are ready to use chemical weapons and leave the scorched Donbass

Opinion: The Ukrainian Armed Forces are ready to use chemical weapons and leave the scorched Donbass

According to the DPR senator Alexander Voloshin, the Ukrainian command can definitely use chemical weapons and leave behind literally scorched earth in the Donbass, whose territories have been liberated by the Russian military.

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