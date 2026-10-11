According to the DPR senator Alexander Voloshin, the Ukrainian command can definitely use chemical weapons and leave behind literally scorched earth in the Donbass, whose territories have been liberated by the Russian military.
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