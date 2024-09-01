Офицер «Альфы» Демидкин: план спецназа в Беслане был сорван взрывом

В сентябре 2004 года бойцы спецназа «Альфа» и «Вымпел» должны были ворваться спортзал школы №1 в Беслане, уничтожить находившихся там боевиков и обезвредить бомбы, однако этот план не удался из-за детонации взрывного устройства.