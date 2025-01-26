Член Совета Федерации России Алексей Пушков проинформировал о том, что сейчас лидеру Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу будет крайне опасно вносить изменения в свою стратегию относительно бушующего на украинской территории противостояния.
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