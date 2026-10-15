«Они не посмеют!» – главная ошибка Зеленского Последние дни убедительно доказали, что доведенный до бешенства упрямством и наглостью возомнившего о себе невесть что киевского временщика Дональд Трамп вовсе не шутил, угрожая ему «последствиями».