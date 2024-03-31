Результаты заплыва Swimcup Sprint 2024, прошедшего 31 марта в Раменском

31 марта в Раменском (Московская область) прошел заплыв Swimcup Sprint 2024. Участникам были доступны спринтерские дистанции 50 и 100 м разными стилями, которые необходимо было проплыть как можно быстрее.
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