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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси и Буанга делят лидерство в гонке бомбардиров в истории Кубка лиг – у форвардов по 14 голов

Лионель Месси и Дени Буанга делят первое место в списке лучших бомбардиров в истории Кубка лиг. Нападающий « Интер Майами » сделал дубль в игре против «Атлетико Сан-Луис» (4:2).

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