Собянин: Город одобрил гранты для столичных компаний более чем на 1 млрд рублей

190 компаний получат гранты на оборудование и развитие деятельности Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о гранте на приобретение оборудования и развитие деятельности, который получат свыше 190 столичных компаний.
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