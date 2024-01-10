Что делают американцы, чтобы не знать бед с выгребной ямой, и что советовали на этот счет советским дачникам

Каждый, у кого есть загородный дом, знает, что такое проблема организации канализации. Далеко не все из чисто материальных соображений могут позволить установить себе септик из самых современных материалов, напичканный новейшими насосами, каждый из которых будет работать как швейцарские часы.
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