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НХЛ. «Оттава» примет «Филадельфию», «Чикаго» в гостях у «Монреаля», «Эдмонтон» против «Ванкувера»

«Чикаго» сыграет с «Монреалем» на выезде, «Питтсбург» примет «Калгари», «Эдмонтон» попытается взять реванш у «Ванкувера» за разгром в первой игре сезона.

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