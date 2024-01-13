Приметы на 14 января 2024 года помогут избежать различных неприятностей Виктория ХаржевскаяНа протяжении многих столетий, с 13 на 14 января, православные России празднуют Старый Новый год со своими собственными уникальными традициями и народными обычаями.
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