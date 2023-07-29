Промес – капитан почти у половины игроков в Fantasy РПЛ на 2-й тур. «Спартак» сыграет с «Балтикой»

Спартаковца сделали капитаном 48,4% игроков, он лидирует с большим отрывом. Второй среди капитанов – Джон Кордоба из «Краснодара» (6,39%), следом его одноклубник Эдуард Сперцян (5,7%) и Федор Чалов (5,45%) по состоянию на 14:00 мск, за час до дедлайна.
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