Заброшенные шахты могут стать хранилищами «мусорного» тепла эдинбургского суперкомпьютераМеждународная группа учёных намеревается выяснить, можно ли сохранить «мусорное» тепло суперкомпьютера Эдинбургского университета в старых шахтах для того, чтобы впоследствии направить его на отопление местных домов.