Заброшенные шахты могут стать хранилищами «мусорного» тепла эдинбургского суперкомпьютераМеждународная группа учёных намеревается выяснить, можно ли сохранить «мусорное» тепло суперкомпьютера Эдинбургского университета в старых шахтах для того, чтобы впоследствии направить его на отопление местных домов.
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