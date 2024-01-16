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Заброшенные шахты могут стать хранилищами «мусорного» тепла эдинбургского ...

Заброшенные шахты могут стать хранилищами «мусорного» тепла эдинбургского ...

Заброшенные шахты могут стать хранилищами «мусорного» тепла эдинбургского суперкомпьютераМеждународная группа учёных намеревается выяснить, можно ли сохранить «мусорное» тепло суперкомпьютера Эдинбургского университета в старых шахтах для того, чтобы впоследствии направить его на отопление местных домов.

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