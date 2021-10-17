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Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в Сибири

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в Сибири

Уровень температурных аномалий, которые будут наблюдаться на севере Сибири в ближайшие пять-семь дней, озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 16 октября в комментарии РАИ Новости.

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