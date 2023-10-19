Приобретением уссурийской сои заинтересовались бизнесмены Южной Кореи

В федеральном научном центре агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки в Уссурийске прошла деловая встреча с представителями корейской компании "Pulmuone", специализирующейся на производстве экологически чистых продуктов питания на основе растительного белка.
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