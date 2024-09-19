ВС РФ овладели укреплениями ВСУ на Авдеевском направлении

Военнослужащие группировки войск «Центр» овладели укреплениями противника на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, приложив кадры с боевой работой операторов беспилотников в зоне ответственности группировки.
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