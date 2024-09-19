Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС РФ овладели укреплениями ВСУ на Авдеевском направлении

ВС РФ овладели укреплениями ВСУ на Авдеевском направлении

Военнослужащие группировки войск «Центр» овладели укреплениями противника на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, приложив кадры с боевой работой операторов беспилотников в зоне ответственности группировки.

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