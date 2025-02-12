Комитет Госдумы поддержал законопроект об условиях назначения премий

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал принять подготовленный Правительством законопроект, направленный на решение проблемы необоснованного снижения выплат работнику при дисциплинарном взыскании.
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