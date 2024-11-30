Министр обороны КНДР заявил о решительной поддержке СВО

КНДР решительным образом поддерживает Россию в ее справедливой и священной войне, заявил министр обороны народной республики Но Гван Чхоль 29 ноября на приеме в честь прибытия российской делегации в Пхеньян, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи ЦТАК.