Министр обороны КНДР заявил о решительной поддержке СВО

КНДР решительным образом поддерживает Россию в ее справедливой и священной войне, заявил министр обороны народной республики Но Гван Чхоль 29 ноября на приеме в честь прибытия российской делегации в Пхеньян, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи ЦТАК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии