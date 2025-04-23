В народном календаре — Терентьев день, и сегодня можно во всем искать плюсы. Увидели молодого паучка — не стоит бояться, это примета скорого тепла.
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В народном календаре — Терентьев день, и сегодня можно во всем искать плюсы. Увидели молодого паучка — не стоит бояться, это примета скорого тепла.