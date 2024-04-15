Откуда в России «врачи-недоучки»

Сейчас врачей готовят полторы сотни вузов, из которых две трети не относятся к Минздраву. Качественное ли образование получают там будущие специалисты, задались вопросом и в Госдуме, и в профессиональных сообществах.
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