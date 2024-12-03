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Велемудр. Мир тесен.

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7 активных точек на стопе вернут Вас к жизни за пару минут!

7 активных точек на стопе вернут Вас к жизни за пару минут!

 1. Массируя большой палец ноги, вы воздействуете на гипоталамус. Это очень полезно людям, которые страдают избыточным весом, — нажатия на эту точку помогают контролировать аппетит, способствуют естественному похудению.

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