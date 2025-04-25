Ираклий Гарибашвили покидает пост главы "Грузинской мечты": подробности

Ираклий Гарибашвили, глава правящей партии «Грузинская мечта», объявил о своём уходе из политики. Вице-спикер Гия Вольский опроверг слухи об отставке, а мэр Тбилиси Каха Каладзе исключил внеочередные выборы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии