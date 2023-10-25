FT: бежавшие из страны граждане стали возвращаться в Россию

Бежавшие из страны граждане стали возвращаться в Россию, пишет газета Financial Times. Отмечается, что более 15% опрошенных россиян, уехавших из России после начала СВО, вернулись в страну для быстрого решения некоторых вопросов либо на более долгий срок.
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