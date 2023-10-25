RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 191 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Что-то часто стало появляться на публике заметно поправившееся и округлившееся лико бывшего Президента, отправленного...Медведев: энергос...
  • Валентин Щербаков
    Трудно даже представить, что умный, продвинутый Си Цзиньпин может встречаться и о чем-то разговаривать с этим безмозг...Ван И: работа над...
  • Betahon
    При подъезде ко Львову есть товарная станция, где формируются грузы...Уложить дуплетом: груз и отбить желание что-то ...Военная хроника: ...

FT: бежавшие из страны граждане стали возвращаться в Россию

FT: бежавшие из страны граждане стали возвращаться в Россию

Бежавшие из страны граждане стали возвращаться в Россию, пишет газета Financial Times. Отмечается, что более 15% опрошенных россиян, уехавших из России после начала СВО, вернулись в страну для быстрого решения некоторых вопросов либо на более долгий срок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх