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СК начал расследование убийства Лермонтова

СК начал расследование убийства Лермонтова

По словам депутата Бурляева, был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать<strong>Следственный комитет начал расследование убийства поэта Михаила Лермонтова, <a href="https://ria.

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