Рецепт полезных конфет

Лев Борисович знает, какие сладости можно есть без вреда для здоровья! 123RF/legion-media.ru Все любят конфеты, но лишь некоторые едят их понемногу, понимая, что в больших количествах эти сладости вредны.
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