НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Моуринью, вероятно, прослезился перед первой игрой во главе «Реала» на «Бернабеу» после возвращения

Жозе Моуринью , похоже, не сдержал чувств перед матчем с «Сосьедадом». Игра с командой из Сан-Себастьяна стала для португальского тренера первой на « Сантьяго Бернабеу » после возвращения на должность главного тренера «Реала».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии