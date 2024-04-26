Собянин: Искусственный интеллект станет базовой медицинской технологией в Москве

Всего 10–15 лет назад цифровизацию здравоохранения рассматривали как вспомогательную технологию О том, как технологии улучшают качество оказания медицинской помощи в Москве, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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