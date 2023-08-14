Военное обозрение

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Большая Ялта и большая вода

Большая Ялта и большая вода

Над нами Ай-Петри Инвестиционный проект, насколько необходимый на Южном берегу Крыма, настолько и амбициозный – вполне в духе времени, планируется завершить уже в 2024 году.

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