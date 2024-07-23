Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 501 подписчик

Водитель-дальнобойщик заявил о пропаже ребенка в Петербурге: он взял сына в рейс

Водитель-дальнобойщик заявил о пропаже ребенка в Петербурге: он взял сына в рейс

Помочь обеспокоенному отцу смогли росгвардейцы.Утром понедельника, 22 июля, водитель-дальнобойщик сообщил о пропаже своего восьмилетнего сына, которого он взял в рейс из Московской области в Санкт-Петербург.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх