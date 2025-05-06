Врач рассказала, что около 80% людей не умеют правильно ухаживать за полостью рта

Ижевск. Удмуртия. Профессор, доктор медицинских наук, спикер REVIXAN (РЕВИКСАН) Ольга Чепуркова рассказала в беседе с «Известиями», что большинство людей не умеют правильно ухаживать за полостью рта, а также дала советы.
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