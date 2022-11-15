Мариан – о возможных кадровых перестановках в правительстве: «Они необходимы. Чем скорее, тем лучше»

На ночном совещании в воскресенье, 13 ноября, когда депутаты ПДС и министры правительства Гаврилицы встретились в президентуре, обсуждались вопросы национальной безопасности, а также возможные перестановки в действующем исполнительном органе.
На ночном совещании в воскресенье, 13 ноября, когда депутаты ПДС и министры правительства Гаврилицы встретились в президентуре, обсуждались вопросы национальной безопасности, а также возможные перестановки в действующем исполнительном органе.
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