Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём радио

Дорогие друзья! Поздравляю с профессиональным праздником всех нижегородцев, связавших свою жизнь с радиовещанием! Нижний Новгород — родина радио! Пожалуй, именно негласный титул российской радиостолицы более ста лет назад стал первым в «столичном» послужном списке нашего города! Именно здесь, на Нижегородской ярмарке, в конце ХIX века Александр Попов демонстрировал революционные для того времени научно-технические возможности.