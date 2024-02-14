Врач раскрыла три неочевидных причины запора

Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала о нарушениях в организме, которые провоцируют запоры. По ее словам, при употреблении достаточного количества воды и продуктов с клетчаткой человек не сталкивается с такой проблемой.
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