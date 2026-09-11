Эксперт о решении ЦБ по ставке: регулятору выгоднее выдержать паузу и дождаться более устойчивых признаков дезинфляции

МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. Банк России ожидаемо оставил ставку на уровне 14 %. Российская экономика по-прежнему находится под давлением: инфляция остается выше целевого уровня, сохраняется неопределенность в бюджетной политике на текущий и последующие годы на фоне значительного дефицита, а также действуют факторы, поддерживающие инфляционные процессы – в том числе напряженная ситуация на топливном рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым