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Эксперт о решении ЦБ по ставке: регулятору выгоднее выдержать паузу и дождаться более устойчивых признаков дезинфляции

Эксперт о решении ЦБ по ставке: регулятору выгоднее выдержать паузу и дождаться более устойчивых признаков дезинфляции

МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. Банк России ожидаемо оставил ставку на уровне 14 %. Российская экономика по-прежнему находится под давлением: инфляция остается выше целевого уровня, сохраняется неопределенность в бюджетной политике на текущий и последующие годы на фоне значительного дефицита, а также действуют факторы, поддерживающие инфляционные процессы – в том числе напряженная ситуация на топливном рынке.

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