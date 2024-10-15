Еще один торговый центр могут построить между "Весной" и "Огнями" в Барнауле

Земельный участок выставили на аукцион — минимальную стоимость годовой аренды оценили в 3,8 млн рублей Земельный участок на улице Малахова, 86г выставили на аукцион в Барнауле, свидетельствуют данные ГИС "Торги".
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