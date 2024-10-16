Выживший после 67 дней дрейфа в лодке с телами родных мужчина дал первый комментарий

Николай Пичугин впервые после спасения поговорил с журналистами. Николай Пичугин, 46-летний мужчина, выживший после 67-дневного дрейфа в Охотском море, впервые поделился своими впечатлениями после спасения.
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