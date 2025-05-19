Судьба посылала мне знаки: история Елены, которая потеряла грудь из-за рака молочной железы

В 46 лет Елене поставили онкодиагноз: гормонозависимый рак молочной железы второй стадии. Она откровенно рассказала свою историю болезни, чтобы дать надежду тем женщинам, кто тоже борется, и поддержать, ведь они не одиноки.
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