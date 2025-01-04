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В ООН задан «еврейский вопрос»

В ООН задан «еврейский вопрос»

Почему представитель Палестины заплакал во время заседания Совбеза ООН Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур (на фото) со слезами на глазах зачитал послание врача из Сектора Газа, убитого в результате израильского авиаудара.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
В современном нестабильном мире не может быть извне разрешён ни один конфликт основанный на рассовой неприязни. В ООН можно только с трибуны осуждать террористические атаки на Израиль и их непропорциональный ответ с истреблением гражданского населения. Признать государство Палестина и ввести войска ООН, но сейчас это нереально.
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8 час.
Анатолий Анатольев
Дожились - израильтяне стали более ЖЕСТОКИМИ, чем ФАШИСТЫ и прощения им не будет!!!! СМЕРТЬ не спасет - это ЗЛО!
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6 час.
Сергей Петров
Израиль - террористическое государство.
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4 час.

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