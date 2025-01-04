В ООН задан «еврейский вопрос»

Игорь Кузнецов

В современном нестабильном мире не может быть извне разрешён ни один конфликт основанный на рассовой неприязни. В ООН можно только с трибуны осуждать террористические атаки на Израиль и их непропорциональный ответ с истреблением гражданского населения. Признать государство Палестина и ввести войска ООН, но сейчас это нереально.