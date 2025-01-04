Почему представитель Палестины заплакал во время заседания Совбеза ООН Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур (на фото) со слезами на глазах зачитал послание врача из Сектора Газа, убитого в результате израильского авиаудара.
В ООН задан «еврейский вопрос»
Комментарии
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Игорь Кузнецов
В современном нестабильном мире не может быть извне разрешён ни один конфликт основанный на рассовой неприязни. В ООН можно только с трибуны осуждать террористические атаки на Израиль и их непропорциональный ответ с истреблением гражданского населения. Признать государство Палестина и ввести войска ООН, но сейчас это нереально.
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8 час.
Анатолий Анатольев
Дожились - израильтяне стали более ЖЕСТОКИМИ, чем ФАШИСТЫ и прощения им не будет!!!! СМЕРТЬ не спасет - это ЗЛО!
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6 час.
Сергей Петров
Израиль - террористическое государство.
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4 час.
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